Dünyaya ilan edildi! Kapalı Maraş 46 yıl sonra açılıyor

Gelen son dakika haberine göre; KKTC'ye su hattı tekrar açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende açıklama yapıyor. 46 yıl sonra Kapalı Maraş'ın açılacağını söyleyen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 'Somut adım atıyoruz, fiilen çalışmasını başlatıyoru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın perşembe günü açılacağını söyledi. Tatar, 'Somut adım atıyoruz, fiilen çalışmasını başlatıyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinde başlatacağız. Halkımız sahilden istifade edecek' dedi.

ERDOĞAN VE TATAR'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan açıklamasında, 'Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimali yoktur. Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türkü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir.' dedi

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, 'Meşru haklarımızı korumakta sonuna kadar kararlıyız. Kıbrıs'ta artık su sıkıntısı korkusu yaşamıyoruz' ifadelerine yer verdi.