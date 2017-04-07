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Dünyaya benzerlikte ilk! Yeni bir gezegen bulundu

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Dünyaya benzerlikte ilk! Yeni bir gezegen bulundu
Bilim adamları GJ 1132b olarak bilinen dünyanın 1,4 katı büyüklüğünde ve dünyadan 39 ışık yılı mesafede olan bir dünyayı incelediklerini söyledi.

Gözlemciler, süper Dünya ismini verdikleri gezegenin etrafını su veya metan gazı yada her ikisinden oluşan kalın bir gaz tabakasının çevrelediğini gözlemlediklerini söylediler. Çalışma, Astronomical Journal’da yayınlandı.
Bilim adamları, etrafında atmosfer olan bir gezegen bulmanın ve bunu fark etmenin güneş sisteminin ötesinde hayat aramak için önemli bir adım olduğunu söyledi.
Ancak, bilim adamları bu gezenin ısının 370 olması sebebiyle üzerinde yaşanabilmesinin hiç de ihtimal dahilinde olmadığını gösterdiğine işaret etti.
Araştırmayı yürüten New Castle Keele Üniversitesinden Dr John Southworth "Bildiğim kadarıyla hayatın mümkün olduğu en yüksek sıcaklık 120 C derecedir. Bu sıcaklık da bu gezegenin sıcaklığından çok daha aşağıdadır“ dedi.

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