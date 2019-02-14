Dünya'nın merakla beklediği tarihi zirve sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi.

Soçi’de düzenlenen Suriye zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla gerçekleşti. Üç lider zirve sonrasında ortak açıklama yapıyor.

Liderler üçlü zirve öncesinde ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Liderler zirve sonrasında ortak açıklama için kameraların karşısına geçti.

İşte liderlerin yaptığı açıklamalardan satır başları:

Putin'in konuşmasından bazı satır başları:

"12. Astana toplantısı Mart ayı sonunda yapılacak."

"Sadece Suriyeliler kendi geleceklerini belirleyebilir. Bunun alternatifi yoktur."

"Suriye krizi ile ilgili çalışma alanları belirledik."

"Ateşkes terörle mücadeleye zarar vermemelidir."

"Çabamızla 1,5 milyon kişinin geri dönmesinin koşulları sağlandı."

"Suriye yönetimi geri dönecek insanlara iyi davranma garantisi vermiştir."