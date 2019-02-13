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Dünya'nın gözü bu zirvede

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Dünya'nın gözü bu zirvede
ABD’nin Suriye’den çekilmesi sonrasında sahada oluşacak yeni durum, güvenli bölge ve Suriye için anayasa çalışmaları ele alınacak.

Suriye’de sekiz senedir devam eden krize kalıcı siyasi çözüm bulmak için Türkiye, Rusya ve İran yoğun çaba gösteriyor. Birincisi Soçi’de ikincisi Ankara’da üçüncüsü Tahran’da yapılan Türkiye, Rusya ve İran zirvesinin dördüncüsü yarın yine Soçi’de düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birlikte Suriye ekseninde üç kritik konuya odaklanacak. Toplantıda öncelik İdlib ve kentteki son haftalarda yaşanan gelişmeler olacak.

GÜÇ BOŞLUĞU VE GÜVENLİ BÖLGE

Zirvede ele alınacak en kritik konuların arasında ABD’nin Suriye’den çekilme kararı ve çekime sonrası Menbiç ve Fırat’ın doğusunda oluşacak güç boşluğu ile ve “güvenli bölge” bulunuyor. Liderlerin güvenli bölge konusunun ayrı bir başlıkta değerlendirileceği belirtiliyor.

ANAYASA KOMİSYONU ŞEKİLLENECEK

Gündeme gelecek önemli diğer konu Suriye için Anayasa Komitesi kurulması. Suriye rejimi, muhalifler ve sivil toplum örgütlerinden oluşan 150 kişilik liste BM Suriye Özel temsilcisine sunulurken, Anayasa Komitesini kurulmasının hızlandırılması ve bir an önce çalışmalara başlaması için teknik görüşmeler de ele alınacak.

BAKANLAR DA EŞLİK EDECEK

İranlı ve Rus mevkidaşlarıyla bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bakanlar ile güvenlik bürokrasisi de eşlik edecek. Erdoğan’ın ayrıca her iki liderle ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay Erdoğan’ın Putin ile görüşmesinde gündeme gelen Adana Mutabakatı’nın da yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

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