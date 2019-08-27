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DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI TÜRK OYUNCULARI BELİRLENDİ!

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DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI TÜRK OYUNCULARI BELİRLENDİ!
Amerika merkezli internet sitesi olan Top Beauty World, 2019'un en yakışıklıları listesini açıkladı. Listede üç Türk isim de yer aldı.

Gecce'nin haberine göre; Barış Arduç listeye 43. sıradan girdi. Kıvanç Tatlıtuğ ise 38. sıra yer aldı. Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'ın yıldızı Çağatay Ulusoy ise 6. sıradan listeye girerek Türk isimlerin birincisi oldu. Listenin zirvesinde ise Zayn Malik yer aldı.

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