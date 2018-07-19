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Dünyanın en değerli 10 spor kulübü açıklandı

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Dünyanın en değerli 10 spor kulübü açıklandı
Forbes dergisi dünyanın en değerli spor kulüplerini açıkladı. Zirvede Amerikan futbolu takımı Dallas Cowboys yer aldı.

En değerli 10 spor kulübünü açıklayan Forbes dergisinin listesinde sadece 3 futbol takımı yer aldı. Futbol takımlarında liderlik İngiliz devi Manchester United'da.

Geçen seneye göre piyasa değeri yüzde 12 artışla 4,12 milyar dolara çıkan Manchester United listede ikinci sırada gelirken, geçen yıla göre piyasa değeri yüzde 14 yükselerek 4,09 milyar dolara ulaşanReal Madrid ise listede üçüncü oldu.

PİYASA DEĞERLERİNE GÖRE İLK 10 SPOR KULÜBÜ
Dallas Cowboys (Amerikan futbolu): 4,80 milyar dolar

Manchester United (Futbol): 4,12 milyar dolar

Real Madrid (Futbol): 4,09 milyar dolar

Barcelona (Futbol): 4,06 milyar dolar

New York Yankees (Beyzbol): 4 milyar dolar

New England Patriots (Amerikan futbolu): 3,70 milyar dolar

New York Knicks (Basketbol): 3,60 milyar dolar

Los Angeles Lakers (Basketbol): 3,30 milyar dolar

New York Giants (Amerikan futbolu): 3,30 milyar dolar

Golden State Warriors (Basketbol): 3,10 milyar dolar

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