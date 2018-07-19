Dünyanın en değerli 10 spor kulübü açıklandı

En değerli 10 spor kulübünü açıklayan Forbes dergisinin listesinde sadece 3 futbol takımı yer aldı. Futbol takımlarında liderlik İngiliz devi Manchester United'da.
Geçen seneye göre piyasa değeri yüzde 12 artışla 4,12 milyar dolara çıkan Manchester United listede ikinci sırada gelirken, geçen yıla göre piyasa değeri yüzde 14 yükselerek 4,09 milyar dolara ulaşanReal Madrid ise listede üçüncü oldu.
PİYASA DEĞERLERİNE GÖRE İLK 10 SPOR KULÜBÜ
Dallas Cowboys (Amerikan futbolu): 4,80 milyar dolar
Manchester United (Futbol): 4,12 milyar dolar
Real Madrid (Futbol): 4,09 milyar dolar
Barcelona (Futbol): 4,06 milyar dolar
New York Yankees (Beyzbol): 4 milyar dolar
New England Patriots (Amerikan futbolu): 3,70 milyar dolar
New York Knicks (Basketbol): 3,60 milyar dolar
Los Angeles Lakers (Basketbol): 3,30 milyar dolar
New York Giants (Amerikan futbolu): 3,30 milyar dolar
Golden State Warriors (Basketbol): 3,10 milyar dolar