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Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, sosyal medya hesabından iç çamaşırlı pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, sosyal medya hesabından iç çamaşırlı pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Rihannanın İddalı Pozu

Giyim ve plaj koleksiyonuyla moda dünyasına adım atan Rihanna, önceki gün kırmızı iç çamaşırıyla çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

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