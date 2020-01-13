Giyim ve plaj koleksiyonuyla moda dünyasına adım atan Rihanna, önceki gün kırmızı iç çamaşırıyla çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
- BIST 120.249
- Altın 292,792
- Dolar 5,8693
- Euro 6,5350
- İstanbul 7 °C
- Ankara 2 °C
- Diyanet Atatürk’ün din simsarları sözünü neden sansürledi?
- Ali Koç, Berat Albayrak'ı mı hedef aldı?
- Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Putin
- Sinirler gerildi
- Ankara'da Gökçek'e 576 Milyon liralık soruşturma
- Beni Ağlatma kitabıyla gündeme gelen Mustafa Sandal'ın Defne Samyeli ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu bomba ilişki magazin gündemine damga vurdu.
- Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, sosyal medya hesabından iç çamaşırlı pozlarını takipçileriyle paylaştı.
- Oyunculuğunun yanı sıra sesinin güzelliğiyle de bilinen Serenay Sarıkaya'ya albüm teklifleri yağıyor. Her fırsatta şarkı söylemeyi sevdiğini söyleyen Sarıkaya, şarkıcılık yapmak istemediğini de dile getiriyor.
- Düğünün detayları belli oldu!
- Gülşen'le Serenay Sarıkaya'nın benzer kıyafet tercihleri magazin gündemini karıştırdı. Gülşen'in Serenay Sarıkaya'nın etkisinde kaldığı iddia edildi. Fakat Gülşen'in benzer bir elbiseyi daha önce de giydiği ortaya çıktı.
- Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın annesi Suriye Zelal Yıldızhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- YEŞILÇAM'IN KÖTÜ KADINI'NDAN YÜREK BURKAN İTİRAFLAR.. "O gittiğinden beri kendimi yalnız hissediyorum "
- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA UMH BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI SERRAC'I KABUL ETTİ
- DEPREM KAHİNİNDEN TÜRKİYE’YE UYARI!
- Türk mühendislerinden radara yakalanmayan SAT botu.
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, sosyal medya hesabından iç çamaşırlı pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Rihannanın İddalı Pozu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Beni Ağlatma kitabıyla gündeme gelen Mustafa Sandal'ın Defne Samyeli ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu bomba ilişki magazin gündemine damga vurdu.Yeni Bir Aşk mı Başlıyor?
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, sosyal medya hesabından iç çamaşırlı pozlarını takipçileriyle paylaştı.Rihannanın İddalı Pozu
Oyunculuğunun yanı sıra sesinin güzelliğiyle de bilinen Serenay Sarıkaya'ya albüm teklifleri yağıyor. Her fırsatta şarkı söylemeyi sevdiğini söyleyen Sarıkaya, şarkıcılık yapmak istemediğini de dile getiriyor.Sezen Kimi Davet Etti?
Gülşen'le Serenay Sarıkaya'nın benzer kıyafet tercihleri magazin gündemini karıştırdı. Gülşen'in Serenay Sarıkaya'nın etkisinde kaldığı iddia edildi. Fakat Gülşen'in benzer bir elbiseyi daha önce de giydiği ortaya çıktı.Meğer Serenay, Gülşen'den etkilenmiş!
VİDEO GALERİ
- 18:40 - Diyanet Atatürk’ün din simsarları sözünü neden sansürledi?
- 18:26 - Ali Koç, Berat Albayrak'ı mı hedef aldı?
- 18:16 - Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Putin
- 18:04 - Sinirler gerildi
- 17:53 - Ankara'da Gökçek'e 576 Milyon liralık soruşturma
- 17:45 - Beni Ağlatma kitabıyla gündeme gelen Mustafa Sandal'ın Defne Samyeli ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu bomba ilişki magazin gündemine damga vurdu.
- 17:36 - Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, sosyal medya hesabından iç çamaşırlı pozlarını takipçileriyle paylaştı.
- 17:31 - Oyunculuğunun yanı sıra sesinin güzelliğiyle de bilinen Serenay Sarıkaya'ya albüm teklifleri yağıyor. Her fırsatta şarkı söylemeyi sevdiğini söyleyen Sarıkaya, şarkıcılık yapmak istemediğini de dile getiriyor.
- 17:25 - Düğünün detayları belli oldu!
- 17:15 - Gülşen'le Serenay Sarıkaya'nın benzer kıyafet tercihleri magazin gündemini karıştırdı. Gülşen'in Serenay Sarıkaya'nın etkisinde kaldığı iddia edildi. Fakat Gülşen'in benzer bir elbiseyi daha önce de giydiği ortaya çıktı.
- 16:05 - Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın annesi Suriye Zelal Yıldızhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- 11:13 - YEŞILÇAM'IN KÖTÜ KADINI'NDAN YÜREK BURKAN İTİRAFLAR.. "O gittiğinden beri kendimi yalnız hissediyorum "
- 09:31 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA UMH BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI SERRAC'I KABUL ETTİ
- 17:33 - DEPREM KAHİNİNDEN TÜRKİYE’YE UYARI!
- 15:12 - Türk mühendislerinden radara yakalanmayan SAT botu.
- 1YEŞILÇAM'IN KÖTÜ KADINI'NDAN YÜREK BURKAN İTİRAFLAR.. "O gittiğinden beri kendimi yalnız hissediyorum "
- 2CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA UMH BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI SERRAC'I KABUL ETTİ
- 3Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın annesi Suriye Zelal Yıldızhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- 4Gülşen'le Serenay Sarıkaya'nın benzer kıyafet tercihleri magazin gündemini karıştırdı. Gülşen'in Serenay Sarıkaya'nın etkisinde kaldığı iddia edildi. Fakat Gülşen'in benzer bir elbiseyi daha önce de
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim