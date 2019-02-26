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Dünyaca ünlü şarkıcı vergi kaçırmakla suçlanıyor

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Dünyaca ünlü şarkıcı vergi kaçırmakla suçlanıyor
Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da 87 milyon TL vergi kaçırmakla suçlanıyor. Ünlü şarkıcı bu kapsamda başlatılan soruşturma nedeniyle 12 Haziran'da ifade vermeye çağırdı.

İspanya'nın EFE ajansının haberinde, Barselona'daki Esplugues de Llobregat mahkemesi 2 nolu kısım hakiminin, mali savcılık tarafından Shakira hakkında yapılan dava açma başvurusunu kabul ettiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında 12 Haziran'da Kolombiyalı şarkıcının mahkemeye ifade vermeye çağrıldığı belirtildi. Mahkeme kaynakları, Shakira'nın hakkındaki soruşturmaya ilişkin İspanyol adli kurumlarıyla iş birliğine hazır olduğunu ilettiği kaydedildi.

14,5 MİLYON EURO VERGİ KAÇIRDI

Savcılığın sunduğu iddianamede, Shakira, İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında toplamda 6 mali suç işleyerek 87 milyon TL vergi kaçırmakla suçlanıyor. Savcılığa göre, 2012-2014 yıllarında Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikteliğinden dolayı İspanya'da yaşadığı ve Esplugues de Llobregat'ta ev satın aldığı tespit edilen Shakira'nın bu ülkede de vergi ödemesi gerekiyor. İspanya yasalarına göre 6 aydan fazla İspanya'da kalan bir vatandaş, vergi mükellefi sayılıyor.

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