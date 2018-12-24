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Dünyaca ünlü şarkıcı bebe rexha cesur kıyafetiyle yine adından söz ettirdi

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Dünyaca ünlü şarkıcı bebe rexha cesur kıyafetiyle yine adından söz ettirdi
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programına katılan dünyaca ünlü şarkıcı Bebe Rexha, cesur kıyafetiyle yine adından söz ettirdi.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programına katılan dünyaca ünlü şarkıcı Bebe Rexha, cesur kıyafetiyle yine adından söz ettirdi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Bebe Rexha, katıldığı "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"da giydiği cesur kıyafetle yine gündeme gelmeyi başardı. Pembe bir takım elbise tercih eden şarkıcının, dikkat çeken noktası cesur dekoltesi oldu. Sadece ceket giyen ünlü güzel, frikik vermemek için yoğun çaba sarf etti. Öte yandan kıyafetinin fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni aldı. 

işte o kıyafet

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