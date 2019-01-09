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Dünyaca ünlü şarkıcı 2 Türk gencini takibe aldı

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Dünyaca ünlü şarkıcı 2 Türk gencini takibe aldı
Instagram’daki takipçi sayısı 86 milyonu aşan Jennifer Lopez’in iki Türk ismi takibe alması dikkat çekti. ABD’li yıldızın takip ettiği Türk sayısı da beşe ulaşmış oldu.

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, Türk isimleri takip etmeye devam ediyor.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve Instagram'da 86.6 milyon takipçisi bulunan Lopez, geçtiğimiz günlerde iki Türk kullanıcının hesaplarını takibe aldı.
Instagram'da 1090 kişiyi takip eden 49 yaşındaki ünlü sanatçı, kendisini takip eden Ogan Cihan Öcal ve İzmirhan ismli iki Türk hesabını kısa süre önce takibe aldı.Daha önce de Gürkan Bilgin, Deniz Şevval ve İrem Üçyaşar isimli Türkler'i takip eden ünlü yıldızın, böylece takibe aldığı Türk sayısı da beşe çıktı.Ünlü sanatçının neden takip ettiği bilinmeyen bu beş hayranına özenen pek çok kişi, Lopez'i "Bizi de takip et" diye yorum yağmuruna tuttu.

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