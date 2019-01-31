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Dünyaca ünlü sanatçılar'dan İsrail'e büyük tepki

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Dünyaca ünlü sanatçılar'dan İsrail'e büyük tepki
Dünya çapında 50 sanatçı BBC’ye, İsrail’de yapılacak Eurovision şarkı yarışmasının başka bir ülkeye taşınması için baskı uygulama çağrısı yaptı.

Dünya çapında 50 sanatçı BBC'yi, İsrail'de yapılacak Eurovision şarkı yarışmasının başka bir ülkeye taşınması için baskı uygulamaya çağırdı. 

Dünya çapında 50 sanatçı The Guardian gazetesinde yayımladıkları ortak  mektupla İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye bu yıl İsrail'in Tel Aviv kentinde  yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına desteğini çekmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) yarışmayı Kudüs'ten Tel Aviv'e taşımış  olmasının yeterli olmadığı belirtilen mektupta, "Bu, Filistinlileri, İsrail'in  topraklarını çalmasına, tahliyelere, öldürülmelerine, dövülmelerine ve daha başka  pek çok şeye karşı korumaz. Eurovision eğlence işi olabilir ama bu onu insan  hakları düşüncesinden muaf kılmaz. İsrail'in Filistinlilerin insan haklarını  sistematik ihlalini görmezden gelemeyiz." ifadesi kullanıldı.

BBC'yi, 8 Şubat'ta İngiltere'nin Eurovision adayının belirleneceği  "Sen Karar Ver" yarışması öncesinde harekete geçmeye çağıran sanatçılar, mektupta  şunları kaydetti:

"BBC 'Sen Karar Ver' ilkesinin Filistinlileri de kapsaması gerektiğini  düşünmeli. Filistinliler İsrail'in askeri işgalini kaldırmaya ve apartheid  olmaksızın yaşamaya kendileri karar veremiyor.  BBC, anayasası gereği 'ifade  özgürlüğünü savunmaya' mecburdur. İlkelerine göre hareket etmeli ve  Eurovision'un, bu özgürlüğe karşı suçların işlenmediği bir ülkeye nakledilmesi  için baskı uygulamalıdır."

Mektuba imza atan sanatçılar arasında Pink Floyd grubunun solisti ve  baş gitaristi Roger Waters, yazar Yann Martel ve yönetmen Ken Loach gibi isimler yer aldı.

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