DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCUYA BÜYÜK ŞOK! GÖRÜNTÜLERİ CİNSEL İÇERİKLİ FİLMDE KULLANILDI!

ABD'li ünlü oyuncu Bella Thorne'nun fotoğrafları, 'deepfake' yoluyla cinsel içerikli filmde kullanıldığı ortaya çıktı.

Çocuk yaşta Disney filmlerinde rol alarak şöhreti yakalayan ABD'li oyuncu Bella Thorne, ses ve video manipülasyoncularının hedefi oldu.

24 yaşındaki oyuncu Bella Thorne'nun fotoğrafları, yüzlerin ve seslerin, kolaylıkla başka videolara aktarılabildiği 'deepfake' programı yoluyla, cinsel içerikli bir filmde kullanıldığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili BBC'ye konuşan genç oyuncu şunları söyledi. ''Bu görüntüler ortalıkta dolaşıyor ve herkes onun ben olduğunu sanıyor. Babam hakkımda konuştuğum bölümü almışlar, bir şeyler söyleyip 'Ama onu özlüyorum' diyorum. Ve açık ki babamı kaybetmişim. Bu görüntümü, kendini tatmin eden bir kadın görüntüsüyle birleştirmişler.

Bu sadece hayranı olduğunuz bir ünlü olmak zorunda değil. Bu uygulamayı herhangi biri için kullanabilirsiniz. Mesela okuldaki en iyi arkadaşınız, eğer ondan nefret ediyorsanız bu görüntüleri başkalarına gönderebilirsiniz. Ya da ünlü bir siyasiye de yapabilirsiniz. Peki neden?!''