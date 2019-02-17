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Dünyaca ünlü model reklam için soyundu

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Dünyaca ünlü model reklam için soyundu
Ünlü model Cara Delevingne,Balmain’in yeni kampanya yüzü oldu. Delevingne, reklam kampanyası için çıplak halde kamera karşısına geçti.

Moda dünyasının en beğenilen isimlerinden biri olan Cara Delevingne, Balmain’in yeni kampanya yüzü oldu.

26 yaşındaki İngiliz model, Fransız lüks moda evinin yeni reklamı için çırılçıplak soyundu.

En son Suicide Squad filminde de rol alan Delevingne’in rol aldığı reklam filmini, Balmain’in yaratıcı yönetmeni Olivier Rousteing Instagram hesabından paylaşarak, “Yargılanmadan kendin olabileceğin bir dünya hayal et. Sevginin olduğu ve nefretin olmadığı bir dünya hayal et. Özgür hissettiğin bir dünya hayal et. Özgürlük anahtardır. Kendin ol özgür ol” notunu yazdı.
Balmain’in İlkbahar 2019 kampanyasının reklam yüzü olan Delevingne, markanın bir başka reklamı için de geçen ay üstsüz olarak kamera karşısına geçmişti.

Olivier Rousteing, “Çıplak kalmayı seçmek tamamen özgünlükle ilgiliydi. Temel konulara geri dönüyoruz” açıklamasını yaptı.

Delevingne’in kampanya fotoğrafları, aynı zamanda Janet Jackson'ın 1993 yılında yayımlanan ikonik Rolling Stones kapağıyla çarpıcı bir benzerlik taşıyor.

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