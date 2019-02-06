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Dünyaca ünlü model gönlünü Türk iş adamına kaptırdı

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Dünyaca ünlü model gönlünü Türk iş adamına kaptırdı
Türk iş insanı Kaan Günay'la yeni bir aşka yelken açan ünlü model Jessica Michel Serfaty, son hareketiyle aşkını bir kere daha gözler önüne serdi.

İngiliz oyuncu Ed Westwick ile yollarını ayıran ABD'li model Jessica Michel Serfaty, geçen ay Türk iş adamı Kaan Günay'la aşk yaşadıklarını, kendi Instagram hesabı üzerinden duyurmuştu.Afrika turuna çıkan ikilinin aşkları doludizgin devam ediyor. 

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