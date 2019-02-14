Dünyaca ünlü model domuz saldırısına uğradı

Instagram’da 13 milyon takipçisi bulunan Venezuelalı model Michelle Lewin, Bahamalar'da fotoğraf çekimi sırasında beklemediği bir saldırıyla karşılaştı.

Instagram’da 13 milyon takipçisi bulunan Venezuelalı model Michelle Lewin, bir bikini çekiminde başına gelenleri hesabında paylaştı.

Çekimler için Bahamalar’da bulunan 32 yaşındaki Lewin, plajda davetsiz misafirlerin hedefi oldu. Lewin, kumların üzerindeki poz verirken kadraja bir anda dört domuz girdi.Genç modelin üzerine doğru koşan domuzlardan biri, Lewin’in kalçasını ısırdı. Lewin korkuyla çığlık atarken, elindeki fotoğraf makinesini de fırlatarak kaçmaya başladı.

5 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Videonun devamında kalçasındaki ısırık izini gösteren Lewin, sosyal medyada binlerce yorum aldı.Modelliğin yanı sıra spor eğitmenliği de yapan Lewin’in videosu kısa sürede 5 milyondan fazla kez izlendi.