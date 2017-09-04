Dünyaca ünlü kanyonda izdiham

Hava sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü Seydikemer'de serinlemek ve dünyaca ünlü ören yerlerini ziyaret etmek isteyen tatilciler, Muğla-Antalya sınırındaki 18 kilometrelik Saklıkent Kanyonu'na akın etti. Yoğunluk nedeniyle Saklıkent yolunda 500 metrelik araç kuyruğu oluşurken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Yoğunluk kanyon girişindeki gişeler ve 200 metrelik ahşap yürüyüş parkurunda da kendini gösterdi. Girişte izdihama sebep olan tatilciler, hava sıcaklığının 5 derece düşük hissedildiği kanyonda muhteşem doğa manzaraları eşliğinde yürüyüşe çıktı. Doğal havuzlarda çamur banyosu yapan tatilciler, 5 derece ölçülen soğuk suda duş alırken zor anlar yaşadı. Kanyonda doğal klima etkisiyle keyifli anlar yaşayan tatilciler, çıkışta Karaçay'ın serin sularında rafting yapmayı da ihmal etmedi.
50 BİN ZİYARETÇİ
Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü İbrahim Karaömeroğlu, tatilin başladığı günden bu yana kanyonu 50 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Bugün kanyona girenlerin sayısının 10 bine yaklaştığını anlatan Karaömeroğlu, girişteki dar parkurda kısa süreli yığılmaların olduğunu ancak kanyonu ziyarete gelen tatilcilerin kısa süreli bekleyişin ardından rahatlıkla içeri girebileceğini kaydetti. Sakarya'dan kanyona gelen Elif Dinç ise doğayı çok sevdiğini, kanyonunda muhteşem bir doğası olduğunu belirtti. Bayram tatili dolayısıyla kanyonun çok kalabalık olduğunu aktaran Dinç, her şeye rağmen keyifli bir tatil geçirdiklerini vurguladı. Tatil için Zonguldak'tan gelen Hasan Çengelci de Saklıkent'in muhteşem doğasına dikkati çekti. Kanyonda havanın serin, suyun da çok soğuk olduğunu anlatan Çengelci, "Şuan kanyonda adım atacak yer yok. Çok kalabalık ancak insanlar çok mutlu" dedi.
- BIST 110.010
- Altın 147,032
- Dolar 3,4219
- Euro 4,0575
- İstanbul 27 °C
- Ankara 32 °C
- O evlere ceza yağdı!
- Japonya prensesi unvanına mal olacak evliliği resmen açıkladı
- TESK'ten bankalara çağrı
- 1.8 tonluk devasa bombayı topraktan çıkardılar!
- Ölü sayısı 47'ye yükseldi! Facianın maliyeti 180 milyar dolar
- Çeyrek altın ne kadar?
- "Talih Kuşu" geçen yıl 1,2 milyar lira dağıttı
- Kültür ve Turizm Bakanlığından 399 tesise "yeşil yıldız"
- 9 aydır at sırtında oraya gidiyorlar...
- Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları için yarın son gün
- Damadı kedi maması ile test ettiler
- Bensu Soral ve Hakan Baş'ın tatili...
- Lara Surol sörfçü olursa...
- Cem Yılmaz'ın ailecek bayramı!
- Dünya sadece ağladı!
Dünyaca ünlü kanyonda izdiham
Hava sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü Seydikemer'de serinlemek ve dünyaca ünlü ören yerlerini ziyaret etmek isteyen tatilciler, Muğla-Antalya sınırındaki 18 kilometrelik Saklıkent Kanyonu'na akın etti. Yoğunluk nedeniyle Saklıkent yolunda 500 metrelik araç kuyruğu oluşurken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Yoğunluk kanyon girişindeki gişeler ve 200 metrelik ahşap yürüyüş parkurunda da kendini gösterdi. Girişte izdihama sebep olan tatilciler, hava sıcaklığının 5 derece düşük hissedildiği kanyonda muhteşem doğa manzaraları eşliğinde yürüyüşe çıktı. Doğal havuzlarda çamur banyosu yapan tatilciler, 5 derece ölçülen soğuk suda duş alırken zor anlar yaşadı. Kanyonda doğal klima etkisiyle keyifli anlar yaşayan tatilciler, çıkışta Karaçay'ın serin sularında rafting yapmayı da ihmal etmedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 12:30 - O evlere ceza yağdı!
- 12:27 - Japonya prensesi unvanına mal olacak evliliği resmen açıkladı
- 12:26 - TESK'ten bankalara çağrı
- 12:23 - 1.8 tonluk devasa bombayı topraktan çıkardılar!
- 12:21 - Ölü sayısı 47'ye yükseldi! Facianın maliyeti 180 milyar dolar
- 12:20 - Çeyrek altın ne kadar?
- 12:18 - "Talih Kuşu" geçen yıl 1,2 milyar lira dağıttı
- 12:17 - Kültür ve Turizm Bakanlığından 399 tesise "yeşil yıldız"
- 12:16 - 9 aydır at sırtında oraya gidiyorlar...
- 12:14 - Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları için yarın son gün
- 12:13 - Damadı kedi maması ile test ettiler
- 12:07 - Bensu Soral ve Hakan Baş'ın tatili...
- 11:28 - Lara Surol sörfçü olursa...
- 11:19 - Cem Yılmaz'ın ailecek bayramı!
- 11:04 - Dünya sadece ağladı!
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim