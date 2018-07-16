Dünya şampiyonu Fransa

2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan final maçını 4-2 kazanan Fransa şampiyon oldu.

Fransa'ya ikinci kez dünya şampiyonluğunu getiren golleri 18'inci dakikada Mandzukic kendi kalesine, 38'de penaltıdan Griezmann, 59'da Pogba ve 65'te Mbappe attı.

İlk kez final oynayan Hırvatistan'ın gollerini ise 28'de Perisic, 69'da Mandzukic kaydetti.

Fransa, ev sahibi olduğu 1998'den sonra ikinci kez bu büyük başarıyı yakaladı. 2006'da da finale yükselen Fransa, kupayı İtalya'ya kaybetmişti.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuva finalde atılan gol sayısı bakımından da tarihe geçti.

Kupa tarihinde 1958'den sonra normal sürede 6 gol atılan ilk karşılaşma oldu.

1958'de İsveç'in ev sahipliği yaptığı şampiyonada Brezilya, İsveç'i 5-2 mağlup etmişti.

Bu arada 2018 Dünya Kupası'nın "en iyi oyuncusu" Luka Modric, "en iyi genç oyuncusu" Kylian Mbappe, "en iyi kalecisi" ise Courtois seçildi.