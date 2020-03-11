Dünya Sağlık Örgütü: Corona Artık Küresel Bir Salgın!

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel salgın (pandemi) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde yaptığı basın toplantısında Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktaran Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini ve virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayarak, "Bundan dolayı Kovid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık." diye konuştu.

Pandeminin hafif ve dikkatsizce kullanılan bir kelime olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Yanlış kullanılması durumunda mantıksız korkuya, mücadelenin bittiğine dair haksız kabullenmeye ve gereksiz acı ve ölüme yol açan bir kelimedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini belirterek, "Durumu bir pandemi olarak tanımlamak, DSÖ'nün bu koronavirüsün oluşturduğu tehditle ilgili değerlendirmesini değiştirmez." dedi.

DSÖ'nün virüse karşı mücadelesinin "pandemi" kararıyla değişmeyeceğini vurgulayan Ghebreyesus, ülkelerin alması gereken önlemlerin de değişmemesi gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Dünya daha önce koronavirüsün tetiklediği bir pandemiye şahitlik etmedi. Ve daha önce, aynı zamanda kontrol altına alınabilecek bir pandemi de görmedik. DSÖ, ilk vakalardan haberdar olduğu olduğu andan itibaren virüse karşı tam mücadele içindeydi." diye konuştu.

Virüse ilişkin ülkelere DSÖ olarak her gün "acil ve agresif" mücadele etmeleri çağrısında bulunduklarını anımsatan Ghebreyesus, "Pazartesi de söylediğim gibi sadece Kovid-19 vaka sayılarına ve etkilenen ülke sayılarına bakmak hikayenin tümünü yansıtmıyor." ifadesini kullandı.

"ÇİN VE GÜNEY KORE'DE SALGIN CİDDİ DÜŞÜŞE GEÇTİ"

Ghebreyesus, küresel olarak 114 ülkede 118 bin civarında Kovid-19 vakasının tespit edildiğini belirterek, bu vakaların yüzde 90'dan fazlasının Çin ve Güney Kore'de görüldüğünü, bununla beraber salgının bu iki ülkede ciddi şekilde düşüşe geçtiğini söyledi.

Dünyada 81 ülkeden Kovid-19 vakası bildirimi olmadığını dile getiren Ghebreyesus, 57 ülkede ise 10 veya altında vaka bulunduğunu, 4 bin 291 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirtti.

DSÖ, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili 30 Ocak'ta da "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edildiğini duyurmuştu.

Örgüt, en son 2009'da ortaya çıkan H1N1 virüsü için "pandemi" ilan etmişti.