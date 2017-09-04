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Dünya sadece ağladı!

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Dünya sadece ağladı!
BM : Alan Kurdi'den sonra yüzlerce çocuk ya boğuldu ya kayboldu.

Ailesiyle birlikte Yunanistan’a sığınmaya çalışırken Bodrum’da boğularak hayatını kaybeden Alan Kurdi’nin ölümü üzerinden geçen iki yılda, aralarında birkaç aylık bebeklerin de olduğu, 8500 mülteci Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Bir botla Bodrum’dan ailesi ile birlikte Yunanistan‘a geçmeye çalışırken, annesi Zahim Kurdi, Galip Kurdi  ve Alan Kurdi’nin 2015 yılında hayatını kaybettiği günden bu yana, yüzlerce çocuk Akdeniz üzerinden Avrupa’da daha iyi bir hayata ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Alan Kurdi’nin hayatını kaybetmesi üzerinden geçen iki yıldan sonra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) o tarihten bu yana 8500 mültecinin Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiğini duyurdu.

UNHC tarafından yapılan bir açıklamada, “Alan’ın ölümünden beri Avrupa’ya geçişlerde ciddi bir düşüş olmasına rağmen, insanlar hala Avrupa’ya göç etmeye çalışırken hayatlarını kaybediyorlar.” denildi.

2016 yılının sonunda 22.5 milyon kişi savaş ve zulümler sebebiyle vatanlarını terk ederken bu sayının yarısını çocukların oluşturduğu belirtildi.

UNHCR, mülteci anneler ve çocuklarının hayatlarını kaybetmemesi için bir çözüm bulunması gereğinin altını çizdiği açıklamasında, “Mülteci çocuklar konusunda acilen bir çözüm bulmamız gerekiyor, eğer insanlar yaşadıkları yerde umutsuzluğa kapılırlarsa, hayatlarını riske atarak bu yolculuklara çıkmaya devam edecekler.

Siyasi liderlerin bir araya gelerek daha güvenli alternatifler sunmaları gerek. Bu soruna çözüm getirebilmek için kök sebepler olan çatışmalara bir son vermek ve insanların kaçtığı ülkelerde gerçek fırsatlar yaratarak çözmek gerekiyor.” denildi.

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