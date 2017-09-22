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Dünya Rallisi 7 yıl sonra Türkiye’de

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Dünya Rallisi 7 yıl sonra Türkiye’de
Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye’ye geri dönmesi konusundaki Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yöneticilerinin kararlı çalışmaları sonuç verdi ve Türkiye yeniden şampiyonaya dahil edildi.

21 Eylül 2017'de  Paris’te toplanan FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından açıklanan 2018 Dünya Ralli Şampiyonası takvimine göre, Polonya’nın yerine şampiyonaya dahil edilen Türkiye, 13 yarıştan oluşan takvimin 10. yarışı olarak 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla ve çevresinde gerçekleştirilecek.

 7 YIL ARADAN SONRA YENİDEN TÜRKİYE’DE

Aday olan diğer ülkeler Yeni Zellanda, Hırvatistan, Japonya, Şili, Kenya ve Güney Afrika’yı geride bırakarak takvime dahil olan ülkemiz, 2003-2010 yılları arasında Antalya ve İstanbul’da toplam 6 kez Dünya Ralli Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştı. 7 yıl sonra yeniden ülkemize dönmesiyle, Türk otomobil sporlarına büyük bir ivme kazandıracak olan ralli, aynı zamanda 2018 yılında Türkiye’de düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olacak.

 BAŞKAN YAZICI “ÜLKEMİZ ve SPORUMUZ ADINA ÇOK MUTLUYUZ”

TOSFED Başkanı Serkan YAZICI konu ile ilgili; “Başta bize inanarak bu organizasyonu ülkemize yeniden getirmemizde destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze ve tüm bakanlık çalışanlarına, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Muğla Valimize, Ula ve Marmaris Kaymakamlarımıza, Muğla Gençlik Spor İl Müdürümüze, Ula ve Marmaris Belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli ülkeler arasından sıyrılıp 7 yıl aradan sonra yeniden Dünya Şampiyonası takvimine girmeyi başardık. İnşallah bu organizasyon, diğer büyük organizasyonların önünün açılmasında da ülkemize yardımcı olacaktır. Ülkemiz ve sporumuz adına çok mutluyuz.”açıklamasını yaptı.

 OTOMOTİV ÜRETİCİLERİ TÜRKİYE’Yİ DESTEKLİYOR

WRC Promotör Direktörü Oliver CIESLA da, ülkemizde fabrikaları bulunan Ford, Hyundai ve Toyota’nın da takım olarak yer aldığı Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye’nin yeniden dönmesiyle ilgili olarak "2018 sezonu takvim için gelenekselleşmiş yarışlarla birlikte, yeni yarışların ilgi çekici bir karışımından oluşuyor. İsveç, Arjantin ve Finlandiya gibi yarışların arasına Türkiye yeniden ekleniyor. Türkiye, üretim ve satış anlamında oldukça önemli bir otomotiv pazarı... 2016 yılında milyona ulaşan otomobil satışı ve spora olan ilgideki yükselişin bir araya gelmesiyle Türkiye takvime geri dönüyor. Biz, Dünya Ralli Şampiyonası'nda, otomobil üreticilerine seri üretim bazlı modellerini yarıştırıp tanıtabilecekleri bir rekabet ortamı sunuyoruz. Ne mutlu ki, Türkiye'nin takvime yeniden dahil olması şampiyonaya dahil üreticiler tarafından da destekleniyor ve memnuniyetle karşılanıyor." dedi.

 ÜLKE TANITIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Ülke tanıtımı ve imajına büyük katkı sağlayacak organizasyon, 228 ülkede, 132 ayrı televizyon kanalında yer alacak, yapıldığı bölgeye de büyük ekonomik katkı sağlayacak. 2016 sezonunda WRC TV ve Red Bull TV ile tüm dünyada yayınlanan programların global izleyici kitlesi 700 milyondan fazla ve programlar, 12.000'den fazla saat tüm dünya genelinde yayınlandı…

 WRC ORGANİZATÖRLERİ ETAPLARA HAYRAN KALDI

Ağustos ayı içerisinde ülkemizi ziyaret ederek, Muğla ve ilçelerinde detaylı araştırmalar ve incelemelerde bulunan WRC yetkilileri, özellikle etapları çok uygun ve rekabetçi bulduklarını belirttiler. Dünya Ralli Şampiyonası tarihinde ilk kez yapılacak olan servis alanından geçen özel etaplar WRC organizatörlerini de heyecanlandırdı…

 PROVASI BU YIL EKİM’DE MARMARİS’TE

Bu yıl WRC’nin bir provası niteliğinde düzenlenecek olan Marmaris Rallisi 20-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ve Avrupa Ralli Kupası kapsamında gerçekleştirilecek. Bu yarışa Dünya şampiyonasında yarışan fabrika takımları mühendis ve görevlilerini göndererek, 2018 için gerekli bilgileri toplayacak ve hazırlıklara şimdiden başlayacaklar…

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