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Dünya Putin ve Trump bir araya gelecek

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Dünya Putin ve Trump bir araya gelecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile G20 çerçevesinde 7 Temmuz tarihinde görüşeceği bildirildi.

Rus haber ajansı Prime’de yer alan haberde Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, ilgili soru üzerine “Uzlaşmaya varıldı, görüşme 7 Temmuz tarihinde düzenlenecek“ dedi.

G20 zirvesi Almanya’nın Hamburg şehrinde 7-8 Temmuz tarihlerinde yer alacak. Zirvede, Putin ve Trump'ın ilk kez bir araya gelecekler.

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