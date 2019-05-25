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DÜNYA NEDEN İNANMIYOR?

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DÜNYA NEDEN İNANMIYOR?
Açıklanan ivme paketinin ardından Reuters' ın yaptığı açıklamalar Ankara gündemine bomba gibi düştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters'ta yer alan ve Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı İVME Finansman Paketi'ni yorumlayan "Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak" haberine tepki gösterdi.


Reuters'taki "Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak" haberi Ankara'yı karıştırdı. Hazine Bakanlığı Açıklamasında, "Haber ivme finansman paketini karalama amacı taşımaktadır. Paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışmaktadır" denildi.

Reuters'ın haberinde, ithalat konusuna ilişkin Albayrak'ın İVME tanıtımında söylediği, "İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere bu paket kapsamında finansman sağlanacak" sözleri yer alırken; paketin çoğunlukla ham maddenin ithalatına dayalı otomotiv ve kimya sektörlerine odaklandığı belirtiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:


 
"23 Mayıs 2019 tarihinde, üç kamu bankası tarafından hazırlanan ve ihracat odaklı stratejik sektörlere finansman sağlamayı amaçlayan İVME Finansman Paketi’nin tanıtım toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

"Haber ajansı Reuters tarafından aynı tarihte yayınlanan "Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak" başlıklı haber, kamu bankaları tarafından sunulan İVME Finansman Paketi’ni kasıtlı olarak karalama amacını taşımaktadır.

"Söz konusu haber, Türkiye’nin ihracat potansiyeline ve yerli üretime çok önemli destek sağlayacak olan paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışmaktadır.

"İlgili haber ajansı, bir süredir Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan haberlerle aleyhte algı oluşturma çabası içerisinde bulunmaktadır. Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir.

"Türkiye’nin ekonomisini doğrudan hedef alan bu anlayışa karşı gerekli tüm hukuki haklar saklı tutulacaktır."

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