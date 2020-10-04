Dünya Karabağ'a odaklanmışken Yunanistan'dan tepki çeken adım

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Yunanistan açık deniz alanı statüsündeki kıta sahanlığı üzerinde, istediği zaman askeri tatbikat yapabilir. Aynı hak Türkiye için de geçerlidir. Çünkü kıta sahanlığı dediğimiz alan, tatbikatları önleyen bir egemenlik sahası değil, açık deniz alanıdır. Burada egemenliği ilgilendiren tek alan, denizin dibi ve ötesidir. Yunanistan’ın bu açıdan bir tatbikat yapması sürpriz değildir. Ancak diğer taraftan tatbikat tarihleri çakışmasa da, Yunanistan’ın bu Navtex ’i yayınlaması kışkırtıcı bir adımdır. Çünkü, bu alanda Navtex’i yayınlama sorumluluğu Türkiye Antalya İstasyonu’na aittir. Yunanistan ise kendi Navtex istasyonundan sorumluluğu olmadığı halde yayın yapıp kışkırtıcı bir davranışta bulunuyor. Türkiye’nin diplomaside yumuşamaya gittiği bir dönemde, Atina’nın Navtex savaşlarına dönmesi, o ülkenin çok zor bir diplomatik muhatap ve kışkırtıcı bir komşu olduğunu bir kez daha sergilemiştir.

‘İYİ NİYETTEN YOKSUNLAR’

Emekli Tümamiral Dr. Deniz Kutluk:



Yunanistan ve diğer ülkeler, o bölgede atış ve tatbikat yapabilir. Bunlar zaten önceden planlandığı için, son olarak Navtex ilanı yapılıyor. Ancak Yunanistan’ın yaptığı bir hata var. Bölgenin Navtex yayınlama hakkı Antalya İstasyonu’nda. Üye olduğumuz Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Deniz Güvenliği Komitesi bu işleri yürütüyor. 1985’te bu görevlendirmeler paylaşıldı. Türkiye; İzmir, Antalya, İstanbul ve Samsun’u aldı. Yunanistan da Limni ve Girit’i aldı. Şimdi bunların hepsinin önünde deniz alanları var. Denizlerin adına yapılacak bir tatbikat olacaksa, mesajı vermekle sorumlu olan istasyona bakılır. Burada da sorumlu istasyon Antalya. Yunanistan iyi niyetli ilişkiler içinde olsa, bu Navtex’i yayınlamak için bu mesajı Türkiye’ye yollar ve Türkiye bunu yayınlardı. Ruslar da böyle yapıyor. Ama Yunanistan bunu yapmıyor, kendisi hukuken bu bölgede yetkilendirilmediği halde, kendi istasyonundan yayın yapıyor. Bu bir tehdit değil, Uluslararası Denizicilik Örgütü’nün kurallarının ihlalidir. Yunanistan ya iyi niyetten çok yoksun, yine kendi iddialarını diriltecek devlet uygulamalarına yöneliyor, ya da Avrupa Birliği zirvesindeki mesajlar kendilerine ulaşmadı, böyle davranışlarda bulunuyor.