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Dünya Genelinde Ölü Sayısı 252 Bine Yükseldi

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Dünya Genelinde Ölü Sayısı 252 Bine Yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 252 bin 429’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 646 bin 468’e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 2

 

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 25 bin 428’e yükselirken; vaka sayısı da 248 bin 301’e çıktı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 211 bin 938 olurken, 29 bin 79 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 166 bin 152’ye çıkarken; 6 bin 993 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 169 bin 462 kişide virüs tespit edildiği ve 25 bin 201 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 734’e yükselirken, hasta sayısı 190 bin 584 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 277’YE ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 277’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 98 bin 647’ye çıktığını açıkladı.

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