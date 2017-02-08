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DÜNYA ERKEK MODASININ MERKEZİ MİLANO’DA BİR TÜRK MARKASI “DAMAT”

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DÜNYA ERKEK MODASININ MERKEZİ MİLANO’DA BİR TÜRK MARKASI “DAMAT”
Damat, Tween ve D’S damat markalarıyla küresel bir moda devi olma yolunda hızla ilerleyen, erkek moda perakendesinin öncü şirketi Orka Holding, global yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.


Geçtiğimiz Eylül ayında İtalya’nın 9 şehrinde 1 haftada 9 shop-in-shop mağaza açarak bir rekora imza atan Damat, modanın en büyük merkezinde konuşulmaya devam ediyor.
Dünyanın en turistik mekânlarından biri olan Milano’nun Duomo Meydanı’nda bulunan ve yine dünyanın en eski ve çok ziyaret edilen Duomo Katedrali üzerindeki en önemli reklam alanında 1-14 Şubat tarihleri arasında verilen ilanlarımızDamat İlkbahar/Yaz 2017 Koleksiyonu kampanyasını destekleyerek markamıza olan ilgiyi arttırma amacına şimdiden ulaştı.
İlanlarımız Duomo Meydanı’ndaki yerlerinde 2 hafta boyunca meydanı ziyaret eden herkesin ilgi noktası olmaya devam edecek.
2017 Yılında Yurtdışı Yatırımları Devam Edecek
2016 yılında yurtdışı atılımlarına hız kesmeden devam eden ve yurtdışındaki mağaza sayısını yılsonunda 100’e ulaştırarak toplamda 300 mağazaya ulaşan Orka Holding, 2017 yılında da yurtdışı yatırımlarına ağırlık vererek 2018 yılı sonunda, yurtiçi ve yurtdışı mağaza sayısını eşitlemeyi ve toplamda 500 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. 

 

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