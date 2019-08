DÜNYA ÇAPINDA OYUNCU OLDU

ENews’in diziler için gerçekleştirdiği 2019’un En İyi TV Erkek Oyuncusu (TV’s Top Leading Man) anketinde Can Yaman, oyların %90,1’ini alarak açık ara birinci oldu.

