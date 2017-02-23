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Dünya büyüklüğünde 7 gezegen bulundu!

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Dünya büyüklüğünde 7 gezegen bulundu!
Google, NASA'nın dün akşam gerçekleştirdiği açıklamaya özel doodle hazırladı. NASA'nın yaptığı yeni keşfe göre dünyaya benzeyen 7 farklı gezegen bulundu. NASA, Dünya’dan 40 ışık yılı uzakta 7 yeni gezegen keşfedildiğini açıkladı.

 NASA Dünya'ya benzer 7 yeni gezegen keşfetti, Google bu önemli gelişmeyi ana sayfasına doodle olarak taşıdı! Güneş Sistemi dışında Samanyolu Galaksisi içindeki Kova takımyıldızı içindeki TRAPPIST-1 ismi verilen yıldızın yörüngesinde keşfedilen gezegenlerin Dünya'ya benzerlik gösterdiği belirtildi.

Bilim adamları, gezegenlerden üçünün su varlığını ve canlı yaşamını destekleyebilecek yapıda olduğunu ifade etti.

Yaklaşık Jüpiter büyüklüğünde sönük bir yıldız olan TRAPPIST-1’in etrafında sıkı bir ağ oluşturan gezegenlerin karasal ve kayalık yapıda olduğu, canlı yaşamına olanak verip vermeyeceklerinin anlaşılması için atmosferlerinin daha detaylı incelenmesinin gerekeceği belirtildi.

Keşfi yapan Liege Üniversitesi Öğretim Üyesi Michael Gillon ve ekibi, yıldızın etki bölgesinde Dünya'ya benzeyen daha fazla gezegenin olabileceğini ileri sürdü.

"Tüm bunlardan çıkarılacak sonuç şu ki dünya dışındaki yaşamları keşfetme yolunda tarihi bir adım attık." diyen araştırma ekibinden Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Amaury Triaud, "Samanyolu Galaksisi içinde Dünya büyüklüğünde çok sayıda başka gezegen olduğunu öğrenmek inanılmaz bir şey." dedi.

Diğer bir ekip üyesi Liege Üniversitesinden Emmanuel Jehin de "Galaksimizde 200 milyar yıldız var. Bunların her birinde 10 tane Dünya benzeri gezegen olsa artık gerisini siz hesap edin." diye konuştu.

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