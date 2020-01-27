Dünya Bu Tweeti Konuşuyor.

8 sene önce Kobe Bryant’ın helikoper kazasında öleceğini yazan Tweet ortaya çıktı.

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi basketbolseverleri yasa boğarken, efsane ismin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce twitter hesabında yazan bir kullanıcı tüm dünyada gündeme oturdu

Sözcü'nün haberine göre; ‘dotNoso’ isimli bir twitter kullanıcısının 13 Kasım 2012 tarihinde yaptığı paylaşımda Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini yazması herkesi şoke etti.

Kobe’nin 8 yıl sonra gerçekten bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi paylaşımın binlerce etkileşim almasına neden oldu. Yaşananlar sosyal medyada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı ve böyle bir olayın 8 yıl önce bilinmesi bir çok soru işaretine neden oldu.

FOYASI ORTAYA ÇIKTI!

Twitter'da olay olan bu tweet'in tamamen uydurma olduğu ortaya çıktı.

Tweet'in hemen aşağısında yer alan Carbon v2.5 istemcisi, @dotNoso isimli Twitter kullanıcısının yalanını ortaya çıkardı.

İnternette bununla ilgili çok bilgi olmasa da Carbon v2.5 ile atılan tweetlerin tarihini düzenlenebiliyor.