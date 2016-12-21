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Dünya Bankası, TANAP Projesi kredisini onayladı

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Dünya Bankası, TANAP Projesi kredisini onayladı
Söz konusu finansman çerçevesinde Türkiye garantisinde BOTAŞ`a 400 milyon dolar, Azerbaycan hükümeti garantisinde ise Güney Gaz Koridoru AŞ`ye 400 milyon dolar olarak verilecek.

Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulunca, Trans Anadolu  Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için Boru Hatları Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ)  400 milyon dolar, Azerbaycan'ın Güney Gaz Koridoru AŞ (SGC) şirketine de 400  milyon dolar olmak üzere toplamda 800 milyon dolar tutarındaki kredi onaylandı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, banka yönetiminin dünkü  toplantısında TANAP'a sağlanacak kredi ve şartlar görüşüldü.

Toplantı sonucunda, Dünya Bankası Grubuna bağlı Uluslararası İmar ve  Kalkınma Bankası (IBRD) aracılığıyla, BOTAŞ'a TANAP için 400 milyon dolarlık  kredi verilmesine karar verildi.  Türkiye garantisinde BOTAŞ'a sağlanacak söz  konusu kredi, 5 yıl geri ödemesiz 24 yıl vadeli olacak.

Azerbaycan hükümeti garantisinde de proje için SGC'ye 400 milyon dolar  tutarında kredi onaylandı. Bu miktar SGC tarafından 5 yıl geri ödemesiz olmak  üzere 30 yıl vade ile ödenecek.

Böylece Dünya Bankası Grubunca, TANAP için toplamda 800 milyon  dolarlık finansman sağlanmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Avrupa ve Orta  Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller, TANAP'ı desteklemekten  memnuniyet duyduklarını belirterek, "TANAP sadece Azerbaycan ve Türkiye'de  ekonomik fırsatları arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki ticareti  destekleyecek, Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında katkı  sunacak."  ifadesini kullandı.

 

İLK GAZ 2018 HAZİRAN'DA

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol da geçen hafta gazetecilere yaptığı  açıklamada, projenin maliyetinin 8,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini  belirtmişti.

Toplamda bin 850 kilometre uzunluğa sahip TANAP'tan ilk gaz Türkiye'ye  2018 Haziran'da verilecek. Proje, 2020 yılında da Avrupa'ya gaz sağlamayı  hedefliyor.

Proje'ye aynı zamanda, Çok Taraflı Garanti Yatırım Ajansı, Asya  Altyapı Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma  Bankasından da finansman sağlanacak. TANAP için verilecek toplam desteğin 4  milyar doları bulması bekleniyor.

TANAP'ta Azerbaycan devlet şirketi SOCAR'ın yüzde 58, BOTAŞ'ın yüzde  30 ve BP'nin de yüzde 12 hissesi bulunuyor.

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