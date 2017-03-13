Dünya ayakta! Açıklamalar peş peşe geliyor.Önce NATO şimdi de AB!

NATO'dan Türkiye ve Hollanda arasındaki gerginliğe dair ilk açıklama geldi. Bu arada Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamada da Türkiye "aşırı açıklamalar" yapmamaya davet edildi.

Reuters'ın haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ve Hollanda'ya çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüşmüştü.

AB'DEN ÇAĞRI

NATO açıklamasından birkaç dakika sonra ise AB Komisyonu bir açıklama yayımladı.

AB Komisyonu, Türkiye'yi "durumu daha da kötüye götürme riski doğuran, aşırı açıklamalar ve eylemlerden sakınmaya" çağırdı.

AB Komisyonu'nun açıklamasında, "Türkiye ve bazı AB üyesi ülkeler arasında son günlerde yaşanan tansiyonun ardından, konunun daha fazla tırmandırılmasından kaçınmak ve durumun sakinleşmesi için yollar bulmak gerekmektedir" denildi.

AB Komisyonu, sorunlu konuların ancak açık ve doğrudan iletişim kanalları yoluyla çözülebilebileceğini belirtti.