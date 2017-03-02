Dündar Kılıç'ın torununa 7 yıl 6 ay hapis!

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç'ın torunu, Alaattin Çakıcı’nın ise üvey oğlu Onur Özbizerdik, sevgilisi Melis Çakır'ı dövmesine yönelik açılan davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç'ın torunu, Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik'in sevgilisi Melis Çakır'ı darp etmesine yönelik görülen karar duruşması bugün yapıldı.

Mahkeme Özbizerdik’in Çakır’ı dövdüğü ayakkabıyı silah sayarak ceza miktarını artırdı.

İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Melis Çakır ve annesi Zehra Oya Kokucu ile Özbizerdik’in şoförü olan sanık Adil Cesur katıldı. Onur Özbizerdik ise duruşmaya katılmadı.

ÖZBİZERDİK’İN ŞOFÖRÜ: TANIKTIM SANIK OLDUM

Mahkemede son sözü sorulan sanık Adil Cesur, tamamen suçsuz olduğunu söyleyerek, “Ben bu olaylardan mağdura, otogara birkaç defa para götürdüm. Tanıktım sanık oldum” dedi. Melis Çakır ve annesi Zehra Oya Kokucu ise Özbizerdik’in cezalandırılmasını talep etti.