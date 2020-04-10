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Dün Televizyonda En Fazla Hangi Programlar İzlendi?

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Dün Televizyonda En Fazla Hangi Programlar İzlendi?
Ekranlardaki reyting rekabeti korona günlerinde de tam gaz devam ediyor.
9 Nisan 2020 Perşembe günü Totalde Bir Zamanlar Çukurova zirveye yerleşirken, Survivor ikinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber üçüncü oldu.
 
AB grubunda ise sıralama tersine döndü. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber zirvenin sahibi olurken, Bir Zamanlar Çukurova ikinciliği, Survivor üçüncülüğü aldı.
 
İşte Reyting Sonuçları:
 
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
2 SURVIVOR TV8
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
4 ESRA EROL'DA ATV
5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D
8 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
9 ATV ANA HABER ATV
10 MUCIZE DOKTOR (TKR) FOX
AB İLK 10 PROGRAM
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
3 SURVIVOR TV8
4 MUCIZE DOKTOR (TKR) FOX
5 EV YAPIMI TRT 1
6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
7 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
8 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
9 SURVIVOR EKSTRA TV8
10 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D
 
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