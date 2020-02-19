  • BIST 118.787
  • Altın 313,848
  • Dolar 6,0698
  • Euro 6,5563
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Dumanlar Altında İstanbul

»
Dumanlar Altında İstanbul
İstanbul'da puslı ve kirli hava gün boyu sürüyor. Kartal, Esenyurt ve Fatih hava kirliliği sağlık bozan derece. Kirli havanın sebebi ise türkiye'nin yüksek basınç alanın etkisinde olması. Bu sebeplede ''Sıncaklık Terslemesi'' oluyor. Sıcaklık Terslemesi i

İstanbul gaz ve dumanlar altında. Sıcaklık Terslemesinden dolayı gazların ve dumanların yere yakın durumda, bu sebepten çok ciddi solunum yolu rahatsızlıkları meydana gelebilir.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros, İstanbul'un hava kirliliğinin sebebini şu şekilde açıkladı;

“Şu anda ülkemizin üzerinde bulunduğu basınç sistemi sebebiyle hava rüzgarsız. Rüzgar olmadığı için kirletici kaynağından araçlardan, evlerden tesislerden çıkan kirleticiler dağılamıyor. İkincisi kirleticiler için son derece önemli olan ‘sıcaklık terselmesi’ ki şu anda gerçekten çok büyük bir ‘sıcaklık terselmesi’ var. Kaynağından çıkan kirleticiler dağılamıyor, dağılamadığı için yer seviyesinde yani bizlerin soluma seviyesinde kalıyor. Bu nedenle birkaç gündür daha kirli bir hava ile karşı karşıyayız. Bunun sonucu olarak, normalin üzerinde bir hava kirliliği oluyor. Hava kirliliğini biz daha iyi anlaşılabilmesi için, 6 farklı seviyede sınıflandırıyoruz. Eğer yeşil renk görürsek havanın iyi olduğu anlamına geliyor. Sarı renk görürsek havanın orta seviyede olduğu anlamına geliyor, turuncu rengi hassas seviye, kırmızı renk görürsek sağlıksız, mor renk görürsek kötü, kahverengi renk görürsek tehlikeli anlamına geliyor ki şu anda İstanbul’daki ölçüm değerlerine baktığımız zaman genellikle İstanbul’da çok az bir bölgede yeşil yani iyi ama daha çok orta ve sağlıksız seviyede olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi meteorolojik şartlar”

BU BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

İstanbulda bu hava kirliliğini yaşayan en yoğun bölgeler Esenyurt, Kartal, Aksaray ve Fatih, Prof.Dr. Toros “Aslında tabii topografya ile de ilişkili, o bölgede yakılan enerji kaynakları ile de ilişkili. Yani ulaşım, fabrikalar, ısıtma tesisleriyle ilgili. Şu an itibariyle Kartal bölgesinde, Esenyurt bölgesinde ve Aksaray bölgesinde hava kirliliği sağlıksız seviyede görünüyor. Diğer bölgelerde orta ve hassas seviyede olduğunu görüyoruz” diyerek açıkladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • RÜTBEYİ SÖKÜN, MALLARI ALIN19 Şubat 2020 Çarşamba 11:06
  • Sevgilisini Ormanda Darp Ettirdi19 Şubat 2020 Çarşamba 10:47
  • İşsizlikten Bir Öğrenci Daha İntihar Etti18 Şubat 2020 Salı 11:45
  • Kadir Şeker Ailesinden Ne İstedi?18 Şubat 2020 Salı 11:14
  • DEAŞ İstihbaratçısı Yakalandı18 Şubat 2020 Salı 10:59
  • FETÖ Operasyonunda 467 Kişiye Gözaltı Kararı18 Şubat 2020 Salı 10:32
  • Ethem Sancak'tan Açıklamalar17 Şubat 2020 Pazartesi 17:33
  • Okulda Dehşet17 Şubat 2020 Pazartesi 11:21
  • Son Görüntüler Ortaya Çıktı17 Şubat 2020 Pazartesi 10:28
  • Velilerin Parası Ensar Vakfı'na Gidiyor16 Şubat 2020 Pazar 19:38
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim