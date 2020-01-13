Düğünün detayları belli oldu!

Sıla ile Hazer Amani bugün evlenecek. İşte detaylar...

Sıla ile Hazer Amani bugün nikah masasına oturacak. İkilinin nikahı bugün 15:30'da Sıla'nın evinde gerçekleşecek. Ardından da akşam Nişantaşı'nda bulunan bir butik otelde düğün yapılacak. Oldukça sade bir düğün organize edilirken çifte sadece yakın arkadaşları ve aileleri eşlik edecek.



Düğün hazırlıklarını tamamlayan çift her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündü. Bir kişilik yemek menüsü 500 TL olacak. Şeflerin hazırladığı özel lezzetler konuklara ikram edilecek.





Bir süredir aşk yaşayan Sıla ve Hazer Amani’nin bebek beklediği iddia edilmişti. Çiftin bu yüzden nikah tarihini öne çektiği de konuşulanlar arasında.