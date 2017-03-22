Düğünlerinde şarkı söyledi, damadı kaptı!

Dolunay Soysert’ten boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde Selen Öztürk'le aşk yaşamaya başlayan Sinan Tuzcu, bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamadı.

Temmuz ayında 10 yıllık eşi Dolunay Soysert'ten sürpriz bir kararla boşanan ünlü oyuncu Sinan Tuzcu, geçen kasım ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Tuzcu, Tema yararına düzenlenen yardım gecesinde beraber düet yaptığı oyuncu Selen Öztürk'le beraberlik yaşamaya başlamıştı.

İlişkilerini Aralık ayı sonunda sosyal medyadan duyuran Sinan Tuzcu ile Selen Öztürk'ün mutluluğu yaklaşık 3 ay sürdü. Eskisi gibi arkadaş kalmaya karar veren çift, yollarını ayırdı. Tuzcu, eski eşinin de arkadaşı olan Öztürk'ten ayrıldıktan sonra sosyal medyadan paylaştığı, “Bir gecede yabancı olur en sevdiklerimiz” cümlesiyle başlayan duygusal yazısıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncular, Instagram hesaplarından birlikte paylaştıkları fotoğrafları sildi ancak takipten çıkmadılar.