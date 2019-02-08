Düğün'e servet yatırmışlar

Birçok başarılı projeye imza atan oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay'ın Mecidiyeköy Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen düğün töreninin maliyeti belli oldu.

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın masalsı düğünlerinin maliyetinin 600 bin TL'ye yakın olduğu öğrenildi. Düğününün süsleme organizasyonunu Hazal Kaya'nın yakın dostu Tuvana Büyükçınar yaptı.

"SİZE NİKAH ŞEKERİ VERMEK YERİNE BAĞIŞTA BULUNDUK"

Çift, gelen konuklar adına üzerinde "Size nikah şekeri vermek yerine adınıza Bir Can Bir Umut Serebral Palsili Çocuklar Derneği'ne bağışta bulunduk." yazılı bir taş hediye ettiler. Nikaha katılan Nur Fettahoğlu, yakın dostu Hazal Kaya'nın bu anlamlı hareketini sosyal medya hesabından paylaştı.

AŞK-I MEMNU EKİBİ TAM KADRO KATILDI

5 yıldır birlikte olan Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin nikah şahitliğini yapımcı Mustafa Uslu oyuncu Ertan Saban, Hande Yılmaz ve Elif Dikeç yaptı. 'Aşk-ı Memnu' dizi oyuncularının yoğun katılım gösterdiği düğüne Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer, Selçuk Yöntem, Baran Akbulut, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu- Levent Veziroğlu, Songül Öden, Bülent Şakrak, Demet Evgar, Cengiz Bozkurt, Alper Kul, yapımcılar Timur Savcı, Fatih Aksoy, yönetmen Abdullah Oğuz gibi isimler katıldı.