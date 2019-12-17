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Düğünde Dikkat Çeken Detay

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Düğünde Dikkat Çeken Detay
Naz Elmas 1,5 yıldır birlikte olduğu Erol Özmandıracı ile Ortaköy Esma Sultan Yalısı’nda evlendi. Düğünde kulaktan kulağa bebek dedikodusu yapıldı.

Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı (52), 2018 yazında 36 yaşındaki oyuncu Naz Elmas ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer önceki akşam Ortaköy Esma Sultan Yalısı’nda evlendi.

Nikahı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı. Bedrettin Dalan, Abdurrahim Albayrak, Ahmet Güneştekin ve Ömer Cansever şahitlik yaptı. Çift balayı için Maldivlere gideceklerini söyledi.

Naz Elmas “Erol’u ilk gördüğüm zaman evleneceğimizi anlamıştım. İkimiz de sıkı bir Galatasaray taraftarıyız. Bizi Cim Bom bir araya getirdi” dedi. Düğünde en çok Naz Elmas’ın hamile olup olmadığı merak edildi, kulaktan kulağa bebek dedikodusu yapıldı. Elmas'ın bol bir gelinlik tercih etmesi iddiaları günlendirdi.

Erol Özmandıracı’nın 2018’de boşandığı Ceylin Atunç’tan Erim, 2.5 yıl aşk yaşadığı Merve Baştuğ’dan Lea adlarında iki çocuğu var. Naz Elmas, 31 Aralık 2014’te evlendiği Emre Kıramer’den 6 ay sonra boşanmıştı.

Naz Elmas’ın kolundaki morluklar dikkat çekti. Serumdan kaynaklandığı söylendi. 

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