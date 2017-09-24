Düğün telaşı başladı

Baba olmaya hazırlanan Özcan Deniz, düğün hazırlıklarını hızlandırdı. Deniz ve 1.5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan, önümüzdeki günlerde nikâh masasına oturacak.

ÖZCAN Deniz (45), yaklaşık 1 yıldır beraber olduğu 25 yaşındaki sevgilisi Feyza Aktan’la evlenmeye hazırlanıyor. Şu sıralar babalık heyecanı yaşayan Deniz, 1.5 aylık hamile olan sevgilisiyle önümüzdeki günlerde nikâh masasına oturacak.

Başrolünde oynadığı “İstanbullu Gelin” dizisinin yoğun çekim temposu nedeniyle henüz nikâh tarihi alamayan Özcan Deniz, çekimlerden bulduğu ilk fırsatta Feyza Aktan’la yurtdışında evlenmeyi planlıyor. Çift, set yoğunluğu nedeniyle yurtdışına çıkmaya fırsat bulamazsa, Türkiye’de aile içinde yapılacak sade bir merasimle nikâh defterine imza atacak.

Özcan Deniz’in yakınlarına baba olacağı için büyük mutluluk yaşadığını söylediği öğrenildi.