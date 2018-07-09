  • BIST 100.677
  • Altın 183,844
  • Dolar 4,5183
  • Euro 5,3242
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKATren kazasında iki makinist için flaş karar

Düğün fotoğrafçısı damadın burnunu neden kırdı?

»
Düğün fotoğrafçısı damadın burnunu neden kırdı?
Malatyalı ünlü fotoğrafçı Onur Albayrak çekim yapacağı damadın burnunu kırdı.

Malatya'da 15 yaşında bir kız çocuğunun evlendirildiği düğüne fotoğrafçı olarak çağrılan Onur Albayrak, durumu öğrenince 'damat' ile tartıştı. Fotoğraf çekmeyeceğini söyleyen Albayrak, kavgaya dönen tartışma sonunda damadın burnunu kırdı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre Malatya'da düğün fotoğrafçılığı yapan Onur Albayrak, bir düğün için fotoğraf çekimine gittiğinde yaşı küçük görünen geline kaç yaşında olduğunu sordu.  Albayrak, '15' cevabını alınca 'Çocuk gelin fotoğrafı çekemem' diyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 'damat', anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle fotoğrafçı Albayrak ile tartıştı. Israrla çekimin yapılmasını isteyen 'damat' ile fotoğrafçı arasında yaşanan yaşanan kavgada 'damadın' burnu kırıldı.

Öte yandan Albayrak, sosyal medyada yayılan bu haberle ilgili bir açıklama yaptı. Albayrak'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"İki gündür bu haberi görüp gerek arayan gerek mesaj yazan tüm dostlara teşekkürler. Evet maalesef durum bu keşke yaşanmasaydı ama yaşandı bir daha olsa gene çekmiyorum dermiyim evet derim. Kimse kusura bakmasın çocuk gelin de çocuk istismarıdır benim gözümde ve hiçbir kuvvet bana o çocuğun gelinlikle fotoğrafını çektiremez çocukların saçına duvak takılmaz kır çiçekleri ile süslenmiş taçlar takılır ancak saygılarımla."

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbullular için önemli hava durumu uyarısı09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:23
  • Çorlu'da en acı bekleyiş09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:31
  • Başbakanlık kazanın nedenini açıkladı09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:12
  • Tren kazasında ölü sayısı yükseldi09 Temmuz 2018 Pazartesi 08:53
  • Show TV'nin tepesinde flaş gelişme!07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:40
  • ODTÜ törenine soruşturma07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:07
  • Ünlü tatlıcıya saldırıda dikkat çeken detaylar07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:51
  • Zaman gazetesi davasında ceza yağdı06 Temmuz 2018 Cuma 16:56
  • Yurt genelinde sıcaklıklar artacak06 Temmuz 2018 Cuma 16:46
  • Yolcuları arızalı uçağa bindirdiler06 Temmuz 2018 Cuma 16:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim