Evlenecekleri konuşulan çift, 14 Şubat'ı es geçmedi. Berrak Tüzünataç sevgilisiyle dudak dudağa pozunu 'Aşk güzeldir' notu ile Instory'de paylaştı.
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Dudak dudağa poz
Uzun süredir birlikte olan Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu'nun ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.
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