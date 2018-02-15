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Dudak dudağa poz

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Dudak dudağa poz
Uzun süredir birlikte olan Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu'nun ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.

Evlenecekleri konuşulan çift, 14 Şubat'ı es geçmedi. Berrak Tüzünataç sevgilisiyle dudak dudağa pozunu 'Aşk güzeldir' notu ile Instory'de paylaştı.

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