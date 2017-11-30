  • BIST 103.559
  • Altın 161,116
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİGDAŞ'tan Tüm İstanbul'a Uyarı

Dudak Dudağa Aşk İlanı

»
Dudak Dudağa Aşk İlanı
Seren Şirince, aradığı aşkı sonunda buldu.

Şirince, aşkını dudak dudağa verdiği pozla ilan etti. 'İlişki Durumu Karışık' dizisizyle ünlenen oyuncu Seren Şirince aşkı buldu. Bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Sercan Badur ile aşk yaşayan ancak mutluluğu kısa süren Şirince, yeni sevgilisi ile fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Seren Şirince fotoğrafın altına "Aşk sonsuzdur" notunu düştü.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2018 Dünya Kupası Elçisi30 Kasım 2017 Perşembe 16:40
  • Ece Sükan'dan cesur pozlar!30 Kasım 2017 Perşembe 10:43
  • Dudak Dudağa Aşk İlanı30 Kasım 2017 Perşembe 10:16
  • Ufukta Aşk Mı Var?30 Kasım 2017 Perşembe 10:06
  • Meryem'in Motor Tutkusu29 Kasım 2017 Çarşamba 16:40
  • Aşk Sarhoşu Bengü!29 Kasım 2017 Çarşamba 11:07
  • Kalbinin Fatih'ini Buldu!29 Kasım 2017 Çarşamba 11:03
  • Çekimler Esnasında Fenalaştı!28 Kasım 2017 Salı 14:50
  • Hande ve Demet Savaşı Tam Gaz!28 Kasım 2017 Salı 11:06
  • Eski Eşi Vefalı Çıktı28 Kasım 2017 Salı 11:02
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim