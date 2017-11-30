Dudak Dudağa Aşk İlanı

Seren Şirince, aradığı aşkı sonunda buldu.

Şirince, aşkını dudak dudağa verdiği pozla ilan etti. 'İlişki Durumu Karışık' dizisizyle ünlenen oyuncu Seren Şirince aşkı buldu. Bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Sercan Badur ile aşk yaşayan ancak mutluluğu kısa süren Şirince, yeni sevgilisi ile fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Seren Şirince fotoğrafın altına "Aşk sonsuzdur" notunu düştü.