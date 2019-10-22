DUAYEN MAGAZİN GAZETECİLERİNİN 3’ÜNCÜ KAYNAŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ!

Mesleğe uzun yıllar emek veren Magazin Gazatecilerinin, Küçükyalı’daki “Kırmızı Barbakü”de yapılan 3’üncü toplantısı oldukça keyifli geçti.

Kendilerine ‘Magazin Tarihi’ adlı grup kuran duayen magazinciler sık sık toplanarak hasret gideriyor. İlk toplantı Beyoğlu Nevizade sokakta, İkincisi Ataköy Marina’da üçüncüsü ise Kadıköy Küçükyalı’da ki ‘kırmızı Barbakü’de gerçekleşti. Bu nostaljik toplantıları organize eden kişi ise kısa adı “MGD” olan ‘Magazin Gazetecileri Derneği’nin onursal başkanı Nurettin Soydan oldu. Son toplantıya Hakan Solaker ile Nurcan Sabur büyük katkı sağladı.

Eğlenceli geçen toplantıya Uğur Güneri, Fehmi Ketenci, Orhan Vural, Oya Demirtok,Yaşar Çakmak,Engin Güneş, Metin Coşkun,Nermin Ceri,Birgül Köseoğlu,Caner Budak,Deniz Altuntaş,Muharrem Acartürk,Hakan Denker,Bahri Kayaoğlu,taner Budak, Bediz Doğan,Kenan Çınar,Cemil Akçaboğaz,Recep Çilngir,Sertip Gücün,Cenk Şefik,Yaşar Şenyüz ve Selim Genç gibi deneyimli gazeteciler katıldı.