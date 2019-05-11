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DUA LİPA ŞAŞIRTTI

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DUA LİPA ŞAŞIRTTI
Genç şarkıcı Dua Lipa Met Gala'ya hazırlanırken çektiği bir selfie'yi takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Lipa'nın bornozlu pozuna beğeni yağdı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, bornozlu fotoğrafıyla takipçilerinden tam puan aldı.

"NASIL DAVRANACAĞIMI BİLMEZDİM"

Güzel şarkıcı Dua Lipa, Instagram hesabındanpaylaştığı bornozlu pozuyla hayranlarını mest etti. Lipa'nın takipçileri fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı. Saçı yapılırken bornozuyla ayna karşısına geçen Lipa bu pozuna, "Eğer saçlarım her gün böyle olsaydı, nasıl davranacağımı bilemezdim" notunu ekledi.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA FOTOĞRAF YAYINLAMIŞTI

Instagram hesabında 19 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı Dua Lipa, paylaşımıyla nefes kesti. Lipa'nın iç çamaşırlı paylaşımına milyonlarca beğeni ve yorum yağdı.

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