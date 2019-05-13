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DSP YARIŞTAN ÇEKİLDİ!

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DSP YARIŞTAN ÇEKİLDİ!
Demokratik Sol Parti (DSP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın yarıştan çekildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna duyurulur." dedi.

Adaylıktan çekildiğini açıklayan Aydın, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası da "DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır." demişti.
İstanbul'da seçimin bittiğini, Ekrem İmamoğlu'nun seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"17 senedir 'milli irade' diyenler, sandıktan çıkan milli iradeye sahip çıkmamışlardır. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. 23 Haziran'da çıkacak sonuca itibar edecekleri de gözükmemektedir. O nedenle sandık ve hukuk güvenliği önem taşımaktadır. DSP için en önemli şey demokrasinin varlığıdır. Demokrasi varsa, siyasi partiler de seçim de vardır. Demokrasi varsa, sandıktan çıkan milli iradeye itibar var. 17 senenin sonunda AKP kaybetmeye tahammül edemediği için bu seçimlerin iptali için gerekli baskıyı oluşturarak YSK'nin aldığı hukuksuz kararla daha evvel nasıl mühürsüz oylar geçerli sayıldıysa bu sefer de bize göre gerekçesi açıklansa dahi aynı zarftan çıkan dört oydan üçü geçerli, biri geçersiz, bunun kabul edilebilmesi asla mümkün değil. Hukuk, demokrasiyle beraberken vardır."
DSP adayı Aydın, 31 Mart yerel seçimlerinde 30 bin 817 oy almıştı.

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