DSP İSTANBUL ADAYI SEÇİMLERDEN ÇEKİLDİ.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimde aday çıkarmama kararı aldıklarını bildirdi.

Kararı parti meclisinde aldıklarını ifade eden Aksakal, "DSP olarak böyle bir kanunsuzluğa sessiz kalmamız düşünülemezdi. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Muammer Aydın adaylıktan çekilmiştir" dedi.

Aksakal, DSP Genel Merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında, 31 Mart seçimlerinin partileri için sonuçlandığını ve seçmen iradesinin tecelli ettiğini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 6 Mayıs’ta aldığı kararı anımsatan Aksakal, “DSP olarak böyle bir kanunsuzluğa sessiz kalmamız düşünülemezdi. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Muammer Aydın adaylıktan çekilmiştir. DSP Parti Meclisi, bugün yaptığı toplantıda yeni bir aday göstermemeyi kararlaştırmıştır. Bundan sonra, 23 Haziran seçimlerinde sonucu İstanbul seçmeninin kararı belirleyecektir” ifadelerini kullandı.

“39 İLÇEDE DE SEÇİMLER YENİLENMELİ”

“Bu süreçte demokrasi ve hukukun egemen kılınması en önemli beklentimizidir” diyen Aksakal, “Kanunsuz oluştuğu YSK tarafından onaylanan sandık kurullarının, ilçe seçimlerini de yapmış olduğu seçimde, 39 ilçenin de seçimlerinin yenilenmesi kararının verilmesi kamu vicdanını bir parça da olsa rahatlatacaktır. Bu süreçte partimize yönelik ahlaki olmayan ve her kesimden gelebilen mütecaviz saldırılara da maruz kaldık. Bu saldırıları tümüyle reddediyoruz ve iddia sahiplerine iade ediyoruz” dedi.Açıklamasının ardından, “DSP’nin destekleyeceği bir aday olacak mı?” sorusunun yöneltildiği Aksakal, “Açıklamamız bundan ibaret, bundan sonraki yorum size ait.” ifadesini kullandı.

“KAZANANIN HAKKI TESLİM EDİLMELİ”

DSP’nin 31 Mart yerel seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muammer Aydın da yaptığı açıklamada, belediye başkan adaylığından çekildiğini, partisinin başka bir aday göstermeyeceğini ifade etmişti. İstanbul’da seçimin bittiğini, Ekrem İmamoğlu’nun seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu dile getiren Aydın, “17 senedir ‘milli irade’ diyenler, sandıktan çıkan milli iradeye sahip çıkmamışlardır. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir” ifadelerini kullanmıştı.