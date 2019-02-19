DSP, CHP'nin adaylarını tek tek alıyor

CHP ve İyi Parti’nin Gaziantep’teki gerilimi DSP adayı Celal Doğan’ın işine yaradı.

Celal Doğan’ın CHP- İyi Parti ittifakını geçebileceği belirtiliyor. Çankaya eski belediye başkanlarından Haydar Yılmaz DSP adayı oldu. Eski CHP’li Belediye Başkanı Mesut Ergin de Ayvalık’tan aday.

Gaziantep’te CHP ve İYİ Parti’nin (İP) çöküşü hızlandı. Bugün Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmesi gereken listeler üzerinde düne kadar kavgalar devam etti. İP’in önceden açıklanan bazı adayları dün geri çekildi.

CHP-İP ittifakının bu çalkantısı, DSP’den aday olup Gaziantep’teki sol oylara talip olan Celal Doğan’ın da işine yaradı. Doğan’ın oy oranlarının CHP-İP ittifakını geçebileceği ifade edilirken, CHP’den DSP’ye geçişlerin de sürmesi bekleniyor.

ÇOĞU ESKİ CHP’Lİ

Çankaya eski Belediye Başkanlarından Haydar Yılmaz DSP’ye geçerek aday oldu. CHP’li eski Belediye Başkanı Mesut Ergin de Balıkesir Ayvalık’tan aday gösterildi. Daha önce CHP’den istifa edenler DSP’nin YSK’ya teslim edilecek listelerinde yer aldı.

Yaklaşık 50 il ve 300 ilçede aday gösteren DSP, daha çok eski CHP’li belediye başkanlarıyla yarışa dahil oldu. Şişli’de Mustafa Sarıgül, Silivri’de Selami Değirmenci, Avcılar’da Handan Toprak Benli, Marmaris’te Ali Acar DSP tarafından aday gösterilen CHP’liler oldu.

HER YERDE TABLO AYNI

CHP'li eski yöneticiler Ali Fatinoğlu Bakırköy'de, Hayri Erçağ ise Küçükçekmece'de DSP'den aday gösterildi. Muğla'da Sevgi Küpelioğlu, İzmir Tire'de Tayfur Çiçek, İzmir-Karaburun'da Dinçer Özlüoğlu, İzmir-Çeşme'de Muhittin Dalgıç, Balıkesir-Edremit'te Kamil Saka, Balıkesir Bandırma'da Dursun Mirza, CHP'ye küsüp DSP listelerine giren isimler oldu.

Akdeniz bölgesinde de çok sayıda ilçede CHP küskünleri DSP listelerinden yarışa girdi. Bu adayların CHP-İP ittifakının oylarını böleceği ve 31 Mart seçimlerinin sürpriz partisinin DSP olacağı belirtiliyor. (Kaynak: yeni şafak)