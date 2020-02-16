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DSÖ'den Uyarı
DSÖ'den dünyayı ayağa kaldıracak çağrı: Hazırlıklı olun
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- 19:26 - İzmir'de İğrenç Olay
- 19:19 - Uzman Çavuşa Saldırı
- 19:18 - Kadir Şeker Davasından Son Gelişme
- 19:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan iş dünyamıza sesleniyorum
- 12:48 - Fetö Yeni Banka Kurdu
- 12:29 - Hilmi Özkök: FETÖ’cüleri TSK’dan atmadık çünkü..
- 12:26 - PKK’LI TERÖRİST HDP MİLLETVEKİLİ’NİN EVİNDEN ÇIKTI
- 12:12 - Cem Uzan'dan Tehditkar Paylaşım
- 12:08 - Sıla'dan Üzücü Haber
- 12:06 - Sevgililer Gününde 5 Yerinden Bıçaklandı
- 12:02 - SERDAR’A CHLOE’NİN AŞKI SORULDU
- 11:58 - Kadir Şeker Davasından Son Gelişme
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