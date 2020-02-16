DSÖ'den Uyarı

Ülkede müşahede ve virüs taşıma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı belli hızla azalırken, salgından dolayı ölü sayısı biri Hong Kong’da olmak üzere 1524’e çıktı. Bu arada, virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 8 bin 969’unun durumu ağır olmak üzere 66 bin 492'ye yükseldi. Ülke genelinde vakadan iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı da 8 bin 96’ya ulaştı.