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DSÖ'den Uyarı

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DSÖ'den Uyarı
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    Ölü sayısı giderek artarken virüsün bulaştığı kişi sayısı 67 bini geçti.

     
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      İşte koronavirüs ile ilgili tüm gelişmeler...

       
      3SON RAKAMLAR

        SON RAKAMLAR 

        Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 67 bini geçti. Kovid-19'un görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.

         
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          Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki Kovid-19 salgını nedeniyle son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, şüpheli vaka sayısının 8 bin 689’a gerilediğini, virüslü hastalarla temas edildiği gerekçesiyle müşahede alınanların sayısının 169 bin 39’a düştüğünü belirtti.

           
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            Ülkede müşahede ve virüs taşıma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı belli hızla azalırken, salgından dolayı ölü sayısı biri Hong Kong’da olmak üzere 1524’e çıktı. Bu arada, virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 8 bin 969’unun durumu ağır olmak üzere 66 bin 492'ye yükseldi. Ülke genelinde vakadan iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı da 8 bin 96’ya ulaştı.

             
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              Salgın nedeniyle 1527 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 1523'ü Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, biri Fransa'da, biri Japonya'da ve biri de Filipinler'de yaşandı.  Çin ana karasında 66 bin 492, Hong Kong'da 56 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 18 vaka görüldü.

               
              7Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları şöyle:

                Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları şöyle: 

                "Japonya 337, Singapur 67, Tayland 34, Güney Kore 28, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Avustralya 14, Fransa 11, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 8, Kanada 8, Filipinler 3, Hindistan 3, İtalya 3, Rusya 2, İspanya 2, Belçika 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, İsveç 1, Kamboçya 1, Finlandiya 1, Mısır 1"

                 
                83 İLACIN TESTLERİ SÜRÜYOR

                  3 İLACIN TESTLERİ SÜRÜYOR

                  Çin'de Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ile ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 3 ilacın denendiği bildirildi.

                   
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                    China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang Şinmin, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtti.

                     
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                      Söz konusu ilaçlardan da 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaştı.  Cang Şinmin, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki denemelerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetti.

                       
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                        Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir'in testlerinin Vuhan'da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Kovid-19'a karşı yeteri düzeyde önleyici bir etki gösterdiğini de ifade etti.

                         
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                          Cang Şinmin, ABD'de bu ilaçla tedavi gören bir hastanın da sağlığına kavuştuğunu bildirdi.  Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi, 6 Şubat'ta ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences tarafından geliştirilen "Remdesivir" adlı ilacın klinik deneylerine başlanması için onay vermişti.

                           
                          13DSÖDEN KORKUTAN UYARI

                            DSÖ'DEN KORKUTAN UYARI 

                            Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ile ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile ilgili hükümetlere hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

                             
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                              DSÖ Başkanı Ghebreyesus, Almanya'da devam eden "56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'nda" Kovid-19'a ilişkin açıklama yaptı. DSÖ'nün, salgında vaka sayısının artmasından endişe duyduğunu ifade eden Ghebreyesus, örgütün, uluslararası bir uzman ekibinin salgını anlamak için Çinli meslektaşlarıyla çalıştığını belirtti.

                               
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                                Ghebreyesus, "Bu salgının hangi yöne gideceğini tahmin etmek imkansız" diyerek, hükümetlerden, Kovid-19'a karşı hazırlıklı olmalarını talep etti.

                                 
                                16COVİD-2019’DAN AVRUPADA İLK ÖLÜM

                                  COVİD-2019’DAN AVRUPADA İLK ÖLÜM 

                                  Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan Çinli turist yaşamını yitirdi.

                                   
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                                    Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yaptığı açıklamada, Paris'te yeni tip koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle Bichat Hastanesinde 25 Ocak'tan bu yana karantina altında tutulan 80'li yaşlardaki Çinli turistin hayatını kaybettiğini belirtti.

                                     
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                                      Bu hastanın yaşamını yitirmesiyle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Çinli turist, Çin'in Hubey eyaletinden Fransa'ya gelmişti

                                       
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                                          hürriyet
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