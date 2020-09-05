  • BIST 1.086
  • Altın 462,301
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

DSÖ'den korona aşısı açıklaması

»
DSÖ'den korona aşısı açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için çok sayıda umut verici aşı adayı olduğunu, bunların sadece "etkili" ve "güvenli" olduğu görüldüğünde kullanılacağını bildirdi.
Son dakika haberi... DSÖ'den korona aşısı açıklaması

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, "aşı karşıtlığı hareketiyle" insanların kafasının karışmaması gerektiğini söyledi.
 

Son dakika haberi... DSÖ'den korona aşısı açıklaması

Dünyada çocuk ölümlerinin aşı çalışmalarıyla düşürüldüğünü belirten Ghebreyesus, ayrıca çiçek hastalığı gibi hastalıkların kökünün aşılarla kazındığını anımsattı.

Son dakika haberi... DSÖ'den korona aşısı açıklaması

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının da yapılan aşılama çalışmalarıyla durdurulduğunu anlatan Ghebreyesus, "Kovid-19 için aşı çalışmalarında çok sayıda umut verici aşı adaylarımız var. Sadece etkili ve güvenli oldukları görüldüğünde kullanılacaklar, dünyayı temin etmek istediğim şey bu." değerlendirmesinde bulundu.
 

Son dakika haberi... DSÖ'den korona aşısı açıklaması

"Aşı milliyetçiliğine" karşı ülkelere uyarıda bulanan Ghebreyesus, "Aşıların küresel bir kamu malı olarak kullanılması her ülkenin ulusal çıkarına hizmet etmektedir. Aşı milliyetçiliği salgını kısaltmayacak, uzatacaktır." ifadesini kullandı.
 

Son dakika haberi... DSÖ'den korona aşısı açıklaması

Ghebreyesus, konuşmasına "Tekrar ediyorum, ulusal birlik ve küresel dayanışma ile bu salgını bitirebiliriz ve bitireceğiz." sözleriyle son verdi.
 

Son dakika haberi... DSÖ'den korona aşısı açıklaması

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, bugün BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 aşı çalışmalarında uzun yol katetmiş 6-9 çalışma olduğunu, bunların Faz III klinik denemelerine girdiğini aktarmıştı. Harris, "Ancak gerçekçi zaman dilimi açısından, gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz." ifadesini kullanmıştı.
 

Son dakika haberi... DSÖ'den korona aşısı açıklaması
Son dakika haberi... DSÖ'den korona aşısı açıklaması
Son dakika haberi... DSÖ'den korona aşısı açıklaması
 
Son dakika haberi... DSÖ'den korona aşısı açıklaması
 
 
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İsrail ile BAE iş birliği anlaşması imzaladı01 Eylül 2020 Salı 18:28
  • Yunanistan'da Dendias'tan gerilimi artıracak açıklama31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:53
  • İsrail'den gizli görüşme itirafı31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:48
  • İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor30 Ağustos 2020 Pazar 11:12
  • Can kaybı 850 bine yaklaşıyor: İşte koronavirüste anbean yaşananlar30 Ağustos 2020 Pazar 11:01
  • Almanya’da binlerce kişiden koronavirüs protestosu29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:55
  • Yaklaşanı vurun29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:44
  • 2023'te piyasaya sürülecek29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:40
  • ABD'yi karıştıran ses kaydı29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:26
  • Yeni Zelanda'da 2 camiye saldırı düzenleyen Brenton Tarrant'ın cezası belli oldu27 Ağustos 2020 Perşembe 11:43
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim