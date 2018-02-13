D’S DAMAT’TAN SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL KAMPANYA!

Sevgililer Günü’nde O’na sevginizin yanında en özel hediyeyi verebilmek için aradığınız tüm cevaplar D’S Damat mağazalarında!

Sevgililer gününe özel aksesuar setler 69,90 TL gömlek kravat setler ise 79,90 TL! Ayrıca Sonbahar Kış Sezonu belirli ürünlerinde %50 indirim de sizleri bekliyor.

Küçük detaylar mı?

Şıklığı detaylarda arayanlar için en özel hediyeler D’S Damat’ta! Modern ve 3D efektli %100 deri ayakkabılar, kemerler ve cüzdanların yanı sıra sevdiğinizin tarzını ortaya çıkartacak fularlar, kaşkollar ve kravatlar da detaylara önem veren erkekler için ideal hediye seçenekleri olacak.

Yenilikçi dokunuşlar mı?

Modern ve konforuna önem veren yenilikçi erkekler içim hayatı kolaylaştıran inovatif parçalar en doğru tercih olacak. Sıvı ve leke itici NanoCare gömleklerden kolay ütülenen EasyCare gömleklere, yoğun iş temposuna ayak uyduracak Travel Serisi ürünlere kadar sevdiğinizin şıklığına rahatlık katacak en özel hediyeler sizleri bekliyor.

Zamanın kıymetini bilmek mi?

Zamansız çizgilerin eşsiz kombinasyonları ile oluşturulan tasarımları, su geçirmezlik özelliği taşıyan çelik kasası ve dayanıklı camları, deri, silikon ve kumaş kayış seçenekleri ile D’S Damat saatler sevdiğinizin en değerli aksesuarı olacak.

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