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SON DAKİKAYeni Başkan 11 Ocak'ta Belli Olacak!

D’S DAMAT’TAN 2018’E EKSTRA %18 İNDİRİM FIRSATI

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D’S DAMAT’TAN 2018’E EKSTRA %18 İNDİRİM FIRSATI
D’S Damat’ta büyük kış indirimi başladı! İki ve üzeri ürün alışverişlerinizde seçili kış sezonu ürünlerindeki %50 indirme ek + %18 indirim.

Soğuk kış günlerinde en sadık yardımcınız olacak balıkçı yaka trikolar hem formal hem casual
kombinlerinizi şıklaştırmaya hazır. Kalın el örgüsü balıkçı yaka kazaklar ise kendinden desenli chino
pantolonlar ve 3D efektli deri ayakkabılar ile birlikte hafta sonlarınızın vazgeçilmezi olacak.

Sezonun trendi buklet ve multimelanj kumaşlar ile çeşitlenen takım elbise ve ceketler, kışın çetin soğuğuna meydan okuyan yünlü paltolar ve ince kaz tüyü yelekler ise dolabınızda yerini almayı bekliyor.

Hayatınızı kolaylaştıracak inovatif parçalar ile hala tanışmadıysanız şimdi tam zamanı! Sıvı ve leke itici Nanocare gömlekler ve kolay ütülenen kumaşı ile Easycare gömlekler, kırışmazlık özelliği ile
seyahatlerinize ve yoğun iş temponuza şıklığın yanı sıra konfor da katacak Travel Serisi takım
elbiselerinizin en iyi tamamlayıcısı olacak.


D’S Damat’ın sizlere sunduğu en özel ürünlere en özel fiyatlarla sahip olmak için hemen size en yakın D’S Damat mağazasına veya www.dsdamat.com adresine uğrayın; fırsatı kaçırmayın!

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